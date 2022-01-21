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В недавно опубликованном документе «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе» Североатлантический альянс распространил пятый пункт своего Устава, предполагающий коллективную оборону в случае нападения на одного из участников, на космическое пространство. По мнению военного эксперта Михаила Ходаренка, это указывает на обеспокоенность блока из-за безопасности группировок своих спутников на орбите Земли.

Аналитик пояснил, что в документе не приводятся подробности или технические детали, однако ясно лишь одно – Альянс разволновался из-за возможности уничтожения своих космических аппаратов и предпринимает меры для их защиты.

В настоящий момент на орбите находится около двух тысяч разнообразных спутников и других аппаратов. Причем подавляющее большинство из них принадлежит Америке и странам Североатлантического блока. Они зависимы от спутниковых систем, так как практически вся боевая техника использует системы навигации и связи. Поэтому теперь угроза для космических аппаратов одной из стран НАТО будет восприниматься как нападение на весь Альянс.

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