За две недели, прошедшие с момента выхода клипа Шнурова «В Питере г*вно», Смольный не нашел никого, кто мог бы профессионально приблизиться к лидеру группировки «Ленинград». Вместо этого власть закопала себя в снегу и мусоре. Так отреагировал автор телеграмм -канала «СМОЛЯК» на попытки «Фонтанки» дискредитировать Шнурова.

На улицу Ефимова свозили дополнительный мусор – такую новость опубликовала «Фонтанка» 28 января. По мнению автор телеграм-канала «СМОЛЯК», это ничто иное, как попытка дискредитации исполнителя.

«Шнуров никогда не был итальянским неореалистом, а делал яркие клипы по заранее написанном сценарию, нанимал известных постановщиков и артистов. Меня удивило, с какой скоростью был сделан клип. Видно было, что халтура, но халтура выполнила свою задачу, попала точно в цель, петербуржцы приняли песню Шнурова», – говорится в посте.

Клип был сделан в рекордные сроки и является халтурой, пишет «СМОЛЯК». Но это та «халтура», которая четко бьет в цель. Петербуржцы приняли клип.

«Сергей Шнуров остается мастером, профессионалом высшей пробы. Смольный не смог до сих пор найти человека, который бы переплюнул Шнурова. Прошло, между прочим, две недели. Вместо этого Беглов закопал себя в снегу и мусоре по самую макушку, не понимая, что жителям, вынужденным каждый день балансировать на льду, терпеть вонь, все равно, кто заказал Шнурова, муж Валерии или кремлевский повар», – цитируем пост.

Самое лучше, что может сделать Смольный в сложившийся ситуации – убрать снег и мусор. И таким образом обезоружить критиков.

Напомним, с января 2022 года в городе началась мусорная реформа, которая с самого начала вызвала нарекания петербуржцев. Жители Северной столицы практически ежедневно оставляют жалобы, что контейнеры переполнены коммунальными отходами, которые убираются, в лучшем случае, раз в несколько дней. Хотя очистка должна проходить ежедневно.