Ресторатор Станислав Федулин считает систему QR-кодов в Петербурге непродуманной. Владелец ресторана Kontora и бара «Pedro & Gomez у Ларисы» отметил, что инициатива Смольного очень спорная и вводит в замешательство.

«Предположим, если у человека поддельный код, я же не обязан как полицейский выявлять поддельные документы. Это вообще не моя работа, и меня вот это больше всего смущает. Ничего не понятно, поэтому пока не осознали и сказать, будет это плохо или хорошо, наверное, тяжело», — считает он.

Со 2 января в Петербурге вводятся QR-коды. Их нужно будет предъявлять в кинотеатрах, концертных залах, музеях, цирках, театрах, ресторанах, торговых центрах и других общественных местах.

Очевидно, что эта система негативно отразится на посещаемости заведений. По мнению Федулина, в Смольном многое недоработали. Он уверен – не до конца всё понимают даже в городском Роспотребнадзоре.

«Проводятся праздники: открытый общественный транспорт — все битком, все торговые центры битком, а рестораны, в которых ты можешь соблюсти максимальную безопасность, закрывают. Короче полное замешательство», — считает ресторатор.

Примечательно, что четвертый пакет мер петербургские чиновники утвердили только 21 декабря. К тому времени многие заведения в городе уже закрылись.

«Причем я более чем уверен: те, кто эти ограничения вводил, они спокойно сейчас сидят и отдыхают на каникулах. К сожалению, пирамида власти у нас вот такая. У меня вообще много отдельных много комментариев к нашему губернатору», – подытожил Федулин.