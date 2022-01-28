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Журналист, автор YouTube-канала «Главред Борисенко» Дмитрий Борисенко обсудил ситуацию в городе на Неве с политологом Борисом Григорьевым. Эксперт считает, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не смог выстроить диалог с горожанами. Эксперт считает, что петербуржцы даже не понимают, как организована работа Смольного.

«Продолжается, к сожалению нашему огромному, эта странная информационная работа, странное позиционирование, полное неумение работать команды Беглова с его имиджем и с информацией, и с выстраиванием прямой и понятной коммуникации с петербуржцами», – считает политолог.

Также Григорьев удивился реакции Беглова на песню Сергея Шнурова. О проблемах говорили и раньше, но ответил на критику градоначальник только после действий музыканта. По итогу Беглов все равно не отреагировал на вопросы горожан и не объяснил причины сложившейся ситуации.

 «Конечно, очень странно, что все-таки эти вот объяснения, которые мы услышали в этом году о плохой уборке города, о проблемах с «мусорной реформой», – они прозвучали, во-первых, после. Во-вторых, они прозвучали на ответ почему-то шоумена, а в-третьих, они все равно не дали нам ответы, почему же город не проверил своих подрядчиков и не приготовился, не сделал резервные полки и так далее», – подытожил Григорьев.

Проблемы с уборкой снега в Петербурге возникли еще в конце осени. Коммунальщики не справились с последствиями первого снегопада. После ситуация стала только усложняться.

С начала года стало еще хуже: к снежным проблемам добавились мусорные. Из-за плохой подготовленности Смольного к мусорной реформе новый регоператор показал себя не с лучшей стороны. В итоге Петербург утопает не только в снегу, но и в мусоре.

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