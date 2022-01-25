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Госсекретарь США Энтони Блинкен высказался насчёт ситуации вокруг Украины и России. Об этом сообщает издание ТАСС.

Согласно заявлению Блинкена, Украина сейчас идёт по пути проведения различных реформ в своей стране, также она продолжает укреплять свою демократию. Она взаимодействует с Европой и Западом. Из-за всех этих факторов, как предположил Блинкен, Путин боится, что Украина будет потеряна безвозвратно.

Это мнение госсекретарь США выразил на семинаре, который был проведён в понедельник.

Кроме того, Блинкен рассказал, что уже в скором времени США отправят России ответы, касающиеся гарантий безопасности. Ожидается также, что и НАТО отправит свои предложения. После этого они будут ждать дальнейшей реакции России.

Недавно Энтони Блинкен заявил, что в США уже давно заявляли о намерениях России сменить власть на Украине. Ранее об этом также заявили в Великобритании.

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