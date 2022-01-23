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Соединенные Штаты прокомментировали заявление МИД Великобритании о планах России сменить власть на Украине. Глава Госдепартамента Энтони Блинкен заявил, что именно о подобной стратегии РФ Вашингтон давно предупреждал Киев, причем делал это публично.

Напомним, что британское внешнеполитическое ведомство заявило, что разведданные США указывают на тесное сотрудничество РФ с бывшим депутатом Верховной рады Евгением Мураевым. Именно его Запад прочит на пост нового главы правительства Украины.

МИД РФ ответил на эти обвинения, назвав их очередным информационным вбросом. Представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что коллеги из Британии специально ждали до 1:30 ночи по Москве, чтобы опубликовать свое провокационное заявление, в надежде, что РФ своевременно на него не отреагирует.

Обвинения в возможном государственном перевороте, а также другие высказывания западных политиков и СМИ говорят о том, что США и Великобритания готовят масштабные провокации на Украине, чтобы дискредитировать РФ.

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