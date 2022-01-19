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Плохая работа коммунальных служб Петербурга вынудила горожан с переломами выйти на борьбу с гололедом.

В интернете появилось видео, на котором петербуржец со сломанной ногой занимается обработкой тротуаров от наледи. На ролике видно, как передвигающийся при помощи костылей мужчина посыпает дороги песком.

В Петербурге уже почти два месяца складывается крайне тяжелая ситуация. Она вызвана плохой работой коммунальных служб города по уборке снега. В связи с этим на дорогах Северной столицы регулярно появляются сугробы, провоцирующие пробки и ДТП. Кроме того, в последние несколько дней в травмпункты Петербурга поступают сотни людей с травмами, полученными из-за гололеда.

При этом еще осенью губернатор Александр Беглов заявлял, что город полностью готов к наступлению зимы. Градоначальник также заверял, что Смольный обновил парк снегоуборочной техники. Однако первый сильный снегопад продемонстрировал обратное.

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