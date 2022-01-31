Глава ЛНР Леонид Пасечник выразил благодарность за инициативу о поставках российского оружия защитникам Донбасса. Он заявил, что одного этого жеста вполне достаточно, чтобы остудить некоторые «горячие головы» на Украине, сообщает РИА Новости.

Начать поставки оружия в самопровозглашенные ДНР и ЛНР призвал секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Он заявил, что российское вооружение позволит более эффективно сдерживать украинскую агрессию, а также поможет защититься от ВСУ в случае полномасштабной наступательной операции.

По словам Пасечника, инициатива российских политиков позволит успокоить Киев, который беспрестанно получает оружие из США и других стран, а также откровенно заявляет, что оно поможет одержать уверенную победу над ополчением. Кроме того, призыв Турчака показывает жителям Донбасса, что Россия не намерена бросать их на произвол судьбы в случае начала боевых действий в регионе.