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По информации РИА Новости, генерал Службы безопасности Украины Василий Вовк заявил, что президент Украины может обманным путем встретиться с Путиным, уволив Кулебу.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба же сообщил, что организация прямых переговоров Зеленского и Путина не находится в активной фазе.

Вовк также добавил, что лидеру Украины надо отправить переговорщиков к лидерам Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, вдобавок необходимо заранее признать их недоговороспособными.

По словам генерала, после этого можно сообщить Путину о наличии “справке о встрече” с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее украинский лидер не раз выражал желание провести личную встречу с президентом РФ для урегулирования конфликта в Донбассе. Однако пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков утверждает, что Москва не получала предложений о встрече лидеров двух стран от Киева. Он также подчеркнул, что нет никакой ясности относительно таких переговоров.

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