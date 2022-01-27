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Соединенным Штатам стоит отказаться от идеи принять в НАТО Украину и Грузию. Это будет большой уступкой России, но на нее необходимо пойти, чтобы снять напряженность вокруг границ РФ, считает американский генерал Дейл Дейли.

Он пояснил, что вступление Грузии и Украины в НАТО идет вразрез с интересами западных государств. Однако они все равно обещают принять эти страны, делая это фактически назло России. Если отказаться от подобных провокационных обещаний, можно сохранить мир с РФ и решить «украинский вопрос» без начала боевых действий.

Дейли также порекомендовал Украине вернуть свой нейтральный статус и использовать пример Австрии. Последняя нормально контактирует со всеми сторонами одновременно и вместе с тем сохраняет суверенитет, не опасаясь его потерять. Если бы Киев пошел по этому пути, для НАТО и Соединенных Штатов ничего бы не изменилось. Россия же избавилась бы от ключевой угрозы.

Напомним, что западные политики регулярно повторяют, что Киев и Тбилиси вступят в НАТО, но сейчас вероятность их присоединения к блоку минимальна. В Эстонии заявляли, что на приведение Украины к стандартам Альянса уйдет не менее 30 лет.

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