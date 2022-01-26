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Французский лидер Эммануэль Макрон вознамерился поделиться с президентом России Владимиром Путиным своим планом по деэскалации ситуации на Украине. Такое его заявление вызвало возмущения читателей местного издания Le Figaro.

Так, пользователь Сети с ником relian написал в комментариях, что Макрон в геополитике является «садовым гномом», который ничего не понимает в происходящих событиях. Не разбирается президент и в ситуации на Донбассе, поэтому ему даже не стоит в нее лезть.

«Когда так мало заботятся о своей стране, которую неустанно порочат и чей народ презирают, лучше заткнуться! Мы стали половой тряпкой для великих западных держав и особенно США. Макрону нечего делать в дипломатической игре, заслуживающей доверия», – уверен читатель Une Dominique.

Комментатор clara32106 написала, что если бы Макрон руководил Францией, в чем заключаются его основные обязанности, это уже было бы настоящим чудом.

«Макрон и правда верит, что Путин будет к нему прислушиваться и следовать его советам? Неплохая шутка!» – издевательски заметил Chrysoprase.

Его поддержал еще один пользователь:

«Вашингтонский маразматик находится в таком политическом кризисе, что мечтает о том, чтобы поставить финальную точку благодаря своим европейским прислужникам. И наш очень умный Нарцисс, не разбирающийся ни в чем, сломя голову бросается в этот тупик», – написал он.

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  • Анна
  • 23.01.2022
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