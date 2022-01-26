Переговоры США и НАТО с Россией не помогли дипломатическим путем решить украинский вопрос. Это означает, что «нападение РФ» все же состоится, причем пройдет оно по одному из трех сценариев, заявили журналисты издания Foreign Affairs.

Скорее всего РФ начнет полномасштабное «вторжение» в соседнюю страну одновременно с нескольких направлений и устроит «блицкриг». Деморализованная армия Украины быстро сдастся и на этом боевые действия завершатся.

Кроме того, авторы публикации рассмотрели два варианта с частичным «вторжением». По их мнению, РФ может признать независимость самопровозглашенных республик Донбасса и присоединить их точно так же, как и Крым. Еще один сценарий – это нападение только с восточного направления. В этом случае помимо ЛНР и ДНР Москва «захватит» Харьков и Мариуполь.

Напомним, что РФ регулярно повторяет, что нападать на Украину не собирается, однако западные СМИ чуть ли не упрашивают ее сделать это. Мало того, они постоянно подбрасывают Москве все новые и новые идеи для «нападения» на Украину, изображая их в виде сценариев и карт.