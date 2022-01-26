Байден не пойдет на прямую конфронтацию с Россией, а с мерами, направленными на «защиту Украины», он безнадежно опоздал, пишет издание Foreign Affairs. Кроме того, сорвались попытки создать единый западный фронт против РФ и разрушить планы Москвы «адскими санкциями».

Авторы публикации отмечают, что президент РФ Владимир Путин также несколько недооценивает Украину. Сейчас захватить ее он может исключительно военным путем, так как попытки дестабилизации, разъединения общества и другие подобные методы больше не пройдут.

Война также принесет РФ мало хорошего по нескольким причинам. Первая из них – это мощное партизанское сопротивление уже на территории Украины, а вторая – те самые санкции, которые Запад обещает ввести в случае «вторжения». К ним относятся все те же блокировка газопровода «Северный поток-2» и отключение России от международной системы платежей SWIFT.

Кроме того, США планируют перекрыть поставки в РФ микроэлектронику, необходимую для оборонной сферы, и санкционные меры против окружения президента России Владимира Путина. Речь идет даже об ограничениях в его адрес.

Авторы публикации отмечают, что американский лидер Джо Байден ступил сейчас на тонкий лед. Ему нужно одновременно разработать огромный список наказаний для России за гипотетическое «нападение на Украину» и сделать все возможное, чтобы избежать войны с РФ. Причем с каждым днем выполнение этой задачи становится все сложнее.