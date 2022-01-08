Вашингтон подтвердил запрос Украины на переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», однако США передадут их Киеву только в случае захвата страны Россией, пишет американское издание Washington Post.

Авторы отмечают, что администрация президента Джо Байдена рассматривает сценарий с партизанской войной на Украине. По их словам, США отлично понимают, что в случае «вторжения РФ» украинская армия однозначно проиграет, так как ее силы несопоставимы с возможностями Москвы. В этой ситуации Вашингтон займется поддержкой партизанских отрядов, которые неизбежно возникнут, если Украина будет захвачена.

Эксперты высказали предположение, что администрация Байдена предполагает развитие событий на Украине по сценарию Ирака или Афганистана. Соединенные Штаты, планируя переброску войск в эти страны, совершенно не учли возможное партизанское движение, что привело к проблемам. То же самое может произойти и с Россией, если глава государства Владимир Путин упустит из виду этот момент.