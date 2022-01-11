Военные эксперты Лестер Грау и Чарльз Бартлз заявили, что у России имеется самая современная система ПВО. Об этом они сообщили в статье для издания Forbes.

Как было заявлено, у одного батальона войск имеется 27 единиц ПЗРК «Игла» или «Верба». Кроме того, для прикрытия наземных войск задействованы машины на гусеничном ходу «Тунгуска». Такие ЗРК работают вместе с комплексами «Стрела-10». Кроме того, в бригаду входят гусеничные машины «Тор», которые прикрывают основную артиллерию.

Авторы статьи указали, что в бою такие фронтовые ПВО являются самостоятельными. Они имеют радары, которые способны зафиксировать авиацию. Предназначены такие оборонные батальоны для того, чтобы помешать врагу задействовать авиацию.

Кроме того, было указано, что ДНР и ЛНР имеют за счёт помощи со стороны России два подобных батальона ПВО.

Ранее эксперт Алексей Леонков заявил, что ЗРК С-500 «Прометей» позволит отражать баллистические и крылатые ракеты. Пробить такую защиту силы США не смогут.