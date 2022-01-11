читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Военные эксперты Лестер Грау и Чарльз Бартлз заявили, что у России имеется самая современная система ПВО. Об этом они сообщили в статье для издания Forbes.

Как было заявлено, у одного батальона войск имеется 27 единиц ПЗРК «Игла» или «Верба». Кроме того, для прикрытия наземных войск задействованы машины на гусеничном ходу «Тунгуска». Такие ЗРК работают вместе с комплексами «Стрела-10». Кроме того, в бригаду входят гусеничные машины «Тор», которые прикрывают основную артиллерию.

Авторы статьи указали, что в бою такие фронтовые ПВО являются самостоятельными. Они имеют радары, которые способны зафиксировать авиацию. Предназначены такие оборонные батальоны для того, чтобы помешать врагу задействовать авиацию.

Кроме того, было указано, что ДНР и ЛНР имеют за счёт помощи со стороны России два подобных батальона ПВО.

Ранее эксперт Алексей Леонков заявил, что ЗРК С-500 «Прометей» позволит отражать баллистические и крылатые ракеты. Пробить такую защиту силы США не смогут.

Вам может понравиться

Российские войска уже в среду могут попросить покинуть Казахстан

Пресс-секретарь президента Казахстана Токаева заявил, что в течение ближайшей недели миротворческие силы ОДКБ могут быть выведены из страны. Активная фаза контртеррористической операции завершена, теперь казахские силовики способны и сами справиться

Читатели Die Zeit заявили о ненужности Европы на переговорах России и США

Читатели немецкого издания Die Zeit прокомментировали статью, в которой авторы высказались насчёт роли Европы в переговорах России и США. В понедельник были проведены переговоры между США и Россией. В среду
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

Прилетевшие из Казахстана в Москву пассажиры рассказали об ужасах в Алма-Ате

В Алма-Ате творится настоящий кошмар, в каждом дворе можно увидеть тела убитых людей, рассказала пассажирка авиарейса Нур-Султан – Москва по имени Мария. Она отметила, что сейчас возникают сложности с вылетом
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – пасмурно, до -18 °C | город Мытищи: погода, 11 января – пасмурно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 11 января – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 11 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 10 °C |