Поступление на вооружение ВС РФ зенитно-ракетных систем С-500 «Прометей» позволит выстроить эшелонированную противовоздушную оборону, о которой Вашингтон может только помечтать, уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что в распоряжении Соединенных Штатов имеется только THAAD, которая обеспечивает противоракетную оборону, но борется только с баллистическими ракетами, а также Patriot – зенитно-ракетный комплекс, применяемый для ПВО. Эти системы никак друг с дружкой не связаны, из-за чего в обороне появляются серьезные пробелы. И закрыть их США просто нечем.

Россия же с помощью С-500 «Прометей» построит систему, которая будет отражать баллистические и крылатые ракеты, другие воздушные средства поражения и спутники, которые проводят разведку на территорией РФ. США подобные возможности просто недоступны.