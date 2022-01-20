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Для предотвращения «нападения на Украину» Запад считает правильным отключить Россию от международных систем платежей. Однако опасается, что в ответ на это Москва просто перестанет поставлять в Европу газ. Американское издание Forbes пишет, что РФ вряд ли пойдет на столь радикальные шаги.

Автор публикации отмечает, что и Запад вряд ли пойдет на отключение РФ от глобальной экономической системы. Деньги всегда идут туда, где чувствуют себя максимально комфортно. Поэтому они все равно будут стремится в направлении России. Если президент США Джо Байден все же решится запретить крупным банковским учреждениям работать с Москвой, на их место тут же выстроится очередь из других желающих, с которыми США не смогут сделать абсолютно ничего.

То же самое относится и к российскому газу. Москве нужны деньги и отказываться от европейского рынка просто для того, чтобы заморозить континент назло США она точно не станет.

В результате получается, что любые экономические санкции, даже если они будут введены, станут не больше, чем символом. Несмотря на них, Россия продолжит торговать газом и работать с международными платежами. Возможно, на несколько других условиях, но по сути ситуация не изменится. Поэтому экономические игры, которые якобы призваны защитить Украину от придуманного Западом нападения не принесут никакой пользы ни США и Европе, ни Киеву.

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