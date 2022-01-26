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Упорство Соединенных Штатов в нежелании искать разумные компромисс с Россией рано или поздно создаст ситуацию, которая спровоцирует катастрофический для всей планеты ядерный конфликт, заявил американский эксперт Уильям Хартунг.

В своей публикации для издания Forbes научный сотрудник института Куинси пояснил, что в настоящий момент именно Белый дом провоцирует начало большой войны. Вместо того, чтобы демонстрировать силу и пытаться удержать былое превосходство над Россией ему необходимо договариваться с Москвой, а также пересматривать собственную политику в сфере ядерного оружия.

Эксперт, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», считает, что Соединенные Штаты должны приложить все усилия, чтобы внести в отношения с РФ стабильность. Именно это позволит устранить риски для национальной безопасности и исключить возможность начала ядерного противостояния.

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