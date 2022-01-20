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Украинский флот – это всего лишь «макет» военном-морских сил, который ничего не сможет сделать против российских боевых кораблей, уверены эксперты американского издания Forbes. Они расписали очередной сценарий «нападения РФ» на Украину, перенеся боевые действия на море.

По словам авторов, единственной задачей Черноморского флота РФ будет обнаружение и уничтожение украинского флагмана «Гетман Сагайдачный». Этот корабль, несмотря на преклонный возраст, все же способен создать небольшие проблемы Москве. После его нейтрализации ЧФ возьмется за Одессу, задействовав морских пехотинцев, а также подводные лодки проекта «Варшавянка» с ракетами «Калибр».

Точно таким же образом Россия будет действовать и на других участках побережья Украины. Она отрежет Киев от моря, после чего возьмет ВСУ «в клещи», используя флот и сухопутные силы. Все это произойдет очень быстро, так как средств противодействия Москве у украинской армии нет.

Потеря Одессы, отмечают эксперты, статью которых перевел портал «ПолитРоссия», станет трагедией для Киева. Потому что именно через этот город проходит три четверти всего импорта страны.

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