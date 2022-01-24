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Жители Польши опубликовали в Сети видеозапись, на которую попал железнодорожный состав с американской боевой техникой. На ролике легко идентифицируются БМП M2 Bradley, которые эшелон везет к границам Украины, пишет портал Avia.Pro.

Отмечается, что западные СМИ и официальный Брюссель не сообщали о проведении в регионе каких-либо военных учений. А это может означать только одно – Вашингтон доставляет свои БМП и танки либо к украинским рубежам, либо непосредственно на территорию Украины.

Авторы заявляют, что такие действия Соединенных Штатов вызывают глубокую обеспокоенность. Если Вашингтон принял решение ввести свои войска на Украину и развязать войну против России, это станет причиной серьезной катастрофой на всей европейской территории. Боевые действия затронут не только Восточную, но и Западную Европу.

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