читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Евросоюз согласен с тем, что подход к организации безопасности на континенте стоит пересмотреть. Но делать это надо с участием более широкого числа заинтересованных лиц. Такое заявление сделал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.  

По мнению политика, пересмотреть подход к архитектуре безопасности в Европе можно, но новый подход должен устраивать всех, а не только Россию, которая выступает с инициативой изменить расклад сил. Боррель также сообщил, что на ближайшее заседание Совета министров иностранных дел будут представлены предложения по поводу новой структуры безопасности в Европе.  Оно состоится 24 января.

Вопросы об изменении структуры безопасности в Европе Россия ведёт с начала 2022 года, хотя проекты договоров с США и НАТО были представлены ещё в конце предыдущего. Российская сторона настаивает на отводе войск Североатлантического альянса от границ страны, выступает против присоединения к НАТО Украины, а также против создания военных баз на территориях бывших республики Советского Союза. 

 

Вам может понравиться

В январе некоторые пенсионеры могут разово получить по 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры в скором времени смогут получить новую разовую выплату. Это стало известно изданию PRIMPRESS. Как сообщается, размер пособия равняется 10 тысячам рублей, однако для его получения россиянам необходимо выполнить
  • Анна
  • 16.01.2022
  • читать 1 минуту

РИА “Новости”: Китай потеснил позиции США в экономике и теперь диктует правила торговли всему миру

Позиции США в экономике существенно ослабли, что вызывает озабоченность властей Соединённых штатов. Причина тому – действия Китая, крупного игрока на международной арене. Теперь он, а не Белый дом, диктует правила

Sohu: В США не сумеют создать истребитель, способный конкурировать с российским МиГ-31

Соединенные Штаты никогда не смогут создать тяжелый перехватчик, аналогичный российскому МиГ-31. Подобные самолеты не согласуются с их тактикой обороны, а вот для России они подходят просто отлично. Созданные еще во
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 17 января – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 17 января – небольшой снег, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 17 января – переменная облачность, до -8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 17 января – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 17 января – облачно с прояснениями, до -1 °C | Подольск: погода, 17 января – небольшой снег, до -3 °C | Армавир: погода, 17 января – переменная облачность, до -1 °C |