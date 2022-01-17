Евросоюз согласен с тем, что подход к организации безопасности на континенте стоит пересмотреть. Но делать это надо с участием более широкого числа заинтересованных лиц. Такое заявление сделал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель.

По мнению политика, пересмотреть подход к архитектуре безопасности в Европе можно, но новый подход должен устраивать всех, а не только Россию, которая выступает с инициативой изменить расклад сил. Боррель также сообщил, что на ближайшее заседание Совета министров иностранных дел будут представлены предложения по поводу новой структуры безопасности в Европе. Оно состоится 24 января.

Вопросы об изменении структуры безопасности в Европе Россия ведёт с начала 2022 года, хотя проекты договоров с США и НАТО были представлены ещё в конце предыдущего. Российская сторона настаивает на отводе войск Североатлантического альянса от границ страны, выступает против присоединения к НАТО Украины, а также против создания военных баз на территориях бывших республики Советского Союза.