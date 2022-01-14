Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Переговоры России и США завершились ультиматумом со стороны последних. Москве предлагается выбирать – либо жить по правилам дипломатии, которые будет диктовать Запад, либо продолжать конфронтацию. Авторы китайского портала Sohu рассказали, что РФ ответила весьма неожиданно.

На днях в Казани впервые в истории России поднялся в небо стратегический ракетоносец Ту-160. Несмотря на то, что на вид он такой же, как его советский предшественник, в конструкции изменилось очень многое. Это маневренный, быстрый и чрезвычайно опасный боевой самолет, первый вылет которого и стал красноречивым ответом для Запада.

Москва окончательно поняла, что говорить с Западом нет никакого смысла. США и НАТО слишком увлечены своим “величием” и не собираются допускать равного диалога. Они понимают только язык силы, поэтому отныне все общение будет вестись только на нем.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что Запад отлично понял намек. Вполне вероятно, что до него дойдет стремление Москвы защищаться от натовской агрессии всеми способами и силами, имеющимися в ее распоряжении.

Вам может понравиться

Эксперт: Российский “ядерный меч” может пресечь провокации США и НАТО

Более активное использование Россией «ядерного меча» поможет быстро успокоить бесконечно организующие провокации Соединенные Штаты, уверен военный эксперт Константин Сивков. Он поясняет, что «размахивать» этим оружием направо и налево совсем необязательно,

Болгары не поддержали расширение НАТО и выступили за дружбу с Россией

Болгарский министр обороны Стефан Янев не поддержал идею расширения НАТО на восток. Также он отметил, что правительство страны еще полностью не определилось, выступать ли в поддержку Североатлантического альянса в его

Комплекс РЭБ “Красуха” загнал британский самолет разведчик в воздушное пространство Украины

Натовский военный самолет подошел к границам Крыма, намереваясь устроить провокацию. Однако уже через 20 минут он внезапно изменил курс и скрылся в воздушном пространстве Украины, пишет издание Avia.Pro. Авторы публикации
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 14 января – облачно с прояснениями, до -0 °C | город Мытищи: погода, 14 января – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 14 января – облачно с прояснениями, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 14 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 14 января – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 14 января – небольшой снег, до 1 °C | Армавир: погода, 14 января – пасмурно, до 1 °C |