Переговоры России и США завершились ультиматумом со стороны последних. Москве предлагается выбирать – либо жить по правилам дипломатии, которые будет диктовать Запад, либо продолжать конфронтацию. Авторы китайского портала Sohu рассказали, что РФ ответила весьма неожиданно.

На днях в Казани впервые в истории России поднялся в небо стратегический ракетоносец Ту-160. Несмотря на то, что на вид он такой же, как его советский предшественник, в конструкции изменилось очень многое. Это маневренный, быстрый и чрезвычайно опасный боевой самолет, первый вылет которого и стал красноречивым ответом для Запада.

Москва окончательно поняла, что говорить с Западом нет никакого смысла. США и НАТО слишком увлечены своим “величием” и не собираются допускать равного диалога. Они понимают только язык силы, поэтому отныне все общение будет вестись только на нем.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что Запад отлично понял намек. Вполне вероятно, что до него дойдет стремление Москвы защищаться от натовской агрессии всеми способами и силами, имеющимися в ее распоряжении.