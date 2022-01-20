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Отключение России от системы международных платежей SWIFT станет серьезным ударом по стране. Также оно негативно повлияет на западные страны, которые не смогут рассчитываться с Москвой за энергоресурсы и прочее, но они подготовились к этому и согласны пойти на некоторые жертвы, заявил руководитель научного направления Института США и Канады Виктор Супян.

В интервью агентству РИА Новости он назвал еще три инструмента, которые коллективный Запад может задействовать для давления на РФ. К ним относятся запрет на реализацию комплектующих для бытовой техники и электроники, установка табу на работу с государственным долгом РФ и ее ценными бумагами.

Также ощутимым ударом может стать и прекращение работы в России компаний MasterCard и Visa с запретом хождения в стране соответствующих банковских карт.

Западные СМИ по-разному относятся к возможным последствиям отключения РФ от системы SWIFT. Кто-то считает, что оно действительно сильно ударит по России, а кто-то, напротив, уверен, что пострадают от подобных санкций только США и Европа.

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