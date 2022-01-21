Появление на Украине натовских инструкторов и военнослужащих ВС США совсем не означает, что Киев вот-вот сделают участником Североатлантического альянса. Соединенные Штаты отправляют своих солдат и офицеров в разные страны мира, их базы есть в Латинской Америке и Африке, но пока ни одна из стран этих регионов не вошли в НАТО, подметил военный эксперт Константин Сивков.

Так аналитик прокомментировал вести о переброске на Украину британских спецназовцев. Он пояснил, что цель отправки военнослужащих НАТО заключается совсем в другом.

Спецназ Великобритании, американские и канадские инструкторы, представители других стран Альянса занимаются на Украине своеобразным «политическим воспитанием». Они куют новые антироссийские кадры, внушают солдатам ВСУ ненависть к России, а также «закрепляют западный вектор» развития украинской армии.