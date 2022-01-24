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Военный эксперт из США Роджер Макдермотт заявил, что армия РФ выходит на новый уровень развития. Об этом сообщает издание «Свободная пресса».

Как отмечается, на Западе многие наблюдатели не понимают происходящих изменений в военной сфере России. Однако Макдермотт следит за ситуацией, и он пришёл к выводу, что Россия извлекла уроки из военных кампаний, которые проводились в Сирии, Грузии, а также на Донбассе.

Сейчас в российских войсках, по словам эксперта, проводится модернизация. Основное внимание уделяется использованию искусственного интеллекта. В частности, он отметил роботы-минеры «Уран». Они использовались в Сирии и теперь находятся на боевом дежурстве РФ. Также Макдермотт отметил, что в России проводятся изменения командной и организационной структур.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, по мнению эксперта, наращивает силы в Средиземном море. Это позволит усложнить реализацию ряда планов США и НАТО. Помимо этого, Макдермотт отметил хорошие отношения России с Египтом, Испанией и Турцией.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что необходимо готовиться к информационной войне. Он отметил, что Россия не может проиграть эту войну.

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