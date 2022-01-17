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Против России по всем фронтам ведется информационная война и проиграть ее Москва не может себе позволить, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

По мнению спецназовца из подразделения «Витязь» Петра Фефелова, глава Минобороны владеет полной информацией о дальнейших действиях Запада. Среди них – информационные вбросы, направленные на дестабилизацию ситуации не только на Украине, но и в Казахстане, Киргизии, Армении, Беларуси.

Эксперт отметил, что Шойгу может получать сведения, которые дают возможность увидеть связь между используемыми Соединенными Штатами и НАТО информационными технологиями и теми событиями, которые происходят в вышеперечисленных государствах постсоветского пространства.

Внутренняя эскалация в этих странах скорее всего является результатом информационной войны, которую Запад продолжает вести против Москвы.

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