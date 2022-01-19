В последние дни Прибалтика пытается доказать свою важность для Североатлантического альянса. Так, глава эстонского Минобороны Юри Луйк выразил готовность разместить на своей территории до 5 тысяч натовских военных. Однако Запад скорее всего уже принял решение по прибалтийским государствам, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что Латвия, Эстония и Литва для НАТО и США давно стали обузой. Они фактически живут на западные дотации, которые не приносят никакой отдачи. Кроме того, тотальный контроль России над Балтийским морем, о котором ранее говорил и политолог Яков Кедми, не позволяет Альянсу перебрасывать в Прибалтику свое вооружение и технику. Москва в любой момент может перекрыть такие поставки, а то и потопить корабли зарвавшегося блока.

Не исключено, что после переговоров с РФ в Альянсе и Соединенных Штатах задумались над возможностью сдать Прибалтику России и тем самым избежать обострения в отношениях с ней. Именно поэтому представители Эстонии, Литвы и Латвии забеспокоились и стали делать опрометчивые заявления, пытаясь доказать свою пользу для НАТО.