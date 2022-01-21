Шутливым предложением переименовать штаб-квартиру НАТО в «Дом Советов» президент России Владимир Путин напугал Запад, рассказал экс-генсек Североатлантического альянса Джордж Робертсон. Он возглавлял организацию в период с 1999 по 2004 годы.

По словам Робертсона, Путин обратил внимание, что глава Альянса одновременно является председателем Совета Россия – НАТО, Североатлантического Совета и Совета евроатлантического партнерства. Именно поэтому он и предложил новое название для штаб квартиры блока.

Переводчик уловил смысл шутки и поэтому перевел предложенное российским лидером название дословно – House of Soviets. По словам Робертсона, некоторые политики юмора не поняли. Особенно сильно предложение Путина напугало представителей Польши.