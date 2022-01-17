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Бывший генеральный консул Израиля в США Алон Пинкас заявил, что предсказать дальнейшие действия президента РФ Владимира Путина сейчас не может никто. Российский лидер всегда шокировал США и НАТО неожиданными ходами и не исключено, что нечто подобное он готовит и сейчас.

Пинкас не исключил, что Владимир Путин уже принял решение о наступательной операции на Украине. Однако это лишь один из возможных вариантов развития событий.

По словам дипломата, российский лидер может просто получать истинное удовольствие от суматохи, которая уже несколько месяцев продолжает вокруг РФ. Путин неоднократно утверждал, что Россию больше никогда и никто не будет игнорировать и нынешняя суета Запада вписывается в этот лейтмотив.

Также нельзя исключать, что главная цель Путина – прекратить противостояние с Западом. Он не хочет войны, так как отлично понимает, что западные санкции, введенные из-за вторжения на Украину, вполне могут добить российскую экономику.

Третий вариант как раз и заключается в том, что Путин уже принял решение о нападении. При этом не обязательно, что он начнет полномасштабную войну. Чтобы дестабилизировать ситуацию на Украине, достаточно начать гибридное противостояние, уверен дипломат.

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