Американский госсекретарь Энтони Блинкен скопировал позицию по России у экс-президента США Джона Кеннеди. Так же, как бывший глава государства, руководитель Госдепа назначил РФ «империей зла», рассказало издание Der Tagesspiegel.

Журналисты напомнили, что Кеннеди в свое время тоже называл Советский Союз врагом Соединенных Штатов и Европы и призывал к объединению для борьбы с общим противником.

Блинкен в своем недавнем выступлении в Берлине фактически повторил эти слова. Он описал ситуацию вокруг Украины и по давней традиции во всем обвинил Москву, как это делал Кеннеди.

Авторы публикации, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», отмечают, что в сознании Блинкена отложилась «империя зла», которая виновата во всем, что происходит не по воле Соединенных Штатов. Этим понятием американские политики называют любые крупные державы, которые способны составить США конкуренцию на международной арене.