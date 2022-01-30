В условиях военного времени и для учений подразделения территориальной обороны смогут получать всевозможные виды оружия, начиная с автоматов и карабинов и заканчивая зенитными установками, ПТРК и гранатометами, заявил депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский.

Он отметил, что право на владение стрелковым оружием представители теробороны получают сразу после вступления в нее. Остальные виды вооружений, вплоть до тяжелых, предоставляются подразделениям по решению Главкома Вооруженных сил, если в этом возникает необходимость.

По словам депутата, СТО может получить даже бронетранспортеры, но в основном речь идет о переносных ЗРК, противотанковых комплексах, зенитных ракетных установках, гранатометах и минометах. Все это оружие якобы должно повысить эффективность сдерживания потенциального противника.