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В условиях военного времени и для учений подразделения территориальной обороны смогут получать всевозможные виды оружия, начиная с автоматов и карабинов и заканчивая зенитными установками, ПТРК и гранатометами, заявил депутат Верховной рады Украины Федор Вениславский.

Он отметил, что право на владение стрелковым оружием представители теробороны получают сразу после вступления в нее. Остальные виды вооружений, вплоть до тяжелых, предоставляются подразделениям по решению Главкома Вооруженных сил, если в этом возникает необходимость.

По словам депутата, СТО может получить даже бронетранспортеры, но в основном речь идет о переносных ЗРК, противотанковых комплексах, зенитных ракетных установках, гранатометах и минометах. Все это оружие якобы должно повысить эффективность сдерживания потенциального противника.

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