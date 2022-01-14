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Коммунальные службы Санкт-Петербурга больше недели не могут справиться с уборкой городских улиц от снега. Об этом заявил депутат петербургского Законодательного собрания Борис Вишневский.

Как утверждает парламентарий, неделю назад он обошел центральную часть Северной столицы. За прошедшее время ситуация с уборкой улиц не изменилась. При этом после потепления на тротуарах образовались лужи.

«Ситуация лучше не становится, и самое тяжелое – это тротуары, по крайней мере в центре города точно. Большая часть из них представляет смесь гор снега, льда, а сейчас, когда подтаяло, еще и воды», — заявил Вишневский.

По мнению депутата, для решения сложившейся ситуации необходимо провести кадровые перестановки в Смольном. Тем не менее, несмотря на жалобы горожан, городские чиновники не планируют проводить замены.

Петербуржцы продолжают жаловаться на многочисленные проблемы, связанные с неудовлетворительной работой коммунальщиков по уборке снега. В городе наблюдаются многокилометровые пробки, вызванные нерасчищенными дорогами. Кроме того, травмоопасную ситуацию создает гололедица. Тем не менее с момента начала зимы губернатор Александр Беглов так и не решил эти проблемы.

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