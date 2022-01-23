Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
1
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Если в результате очередных раундов переговоров Соединенные Штаты откажутся предоставлять РФ гарантии безопасности, она будет вынуждена действовать не дипломатическими методами. Депутат Госдумы Олег Матвейчев рассказал, какие возможности для этого имеются у Москвы.

В качестве примера он привел размещение ядерного оружия в Калининградской области, которое позволит создать серьезную угрозу для всех европейских столиц и доказать, что нынешняя система обороны, которой так гордится НАТО, не эффективна.

По словам Матвейчева, задачей России будет создание нескольких таких точек уязвимости на важных для США и Североатлантического альянса направлениях. Только так можно вынудить НАТО не просто продолжить переговоры, а пойти на уступки Москве и подписать соглашения по гарантиям.

Вам может понравиться

В ПФР дали разъяснение пенсионерам о разовой выплате в размере 5 тысяч рублей

Специалисты разъяснили российским пенсионерам информацию о новом пособии, которое якобы должно выплачиваться с начала февраля. Об этом сообщает издание PRIMPRESS. Как сообщается, в различных социальных сетях сейчас активно распространяется информация,
  • Анна
  • 21.01.2022
  • читать 1 минуту

На границе Приднестровья заметили перемещение ствольной артиллерии и войск НАТО

У границ Приднестровья замечена крупная группировка сил молдавской армии и Североатлантического альянса. Телеграм-канал WarGonzo сообщает, что в регион перебрасывается ствольная артиллерия, что вызывает серьезную тревогу. По словам экспертов, перемещение такого

Ходаренок: НАТО обеспокоился обеспечением безопасности своих космических группировок

В недавно опубликованном документе «Всеобъемлющая политика НАТО в космосе» Североатлантический альянс распространил пятый пункт своего Устава, предполагающий коллективную оборону в случае нападения на одного из участников, на космическое пространство. По
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 января – пасмурно, до -8 °C | город Мытищи: погода, 23 января – пасмурно, до -6 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 января – ясно, до -9 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 января – облачно с прояснениями, до -7 °C | Королев: погода, 23 января – небольшой снег, до -1 °C | Подольск: погода, 23 января – пасмурно, до -6 °C | Армавир: погода, 23 января – пасмурно, до 1 °C |