Если в результате очередных раундов переговоров Соединенные Штаты откажутся предоставлять РФ гарантии безопасности, она будет вынуждена действовать не дипломатическими методами. Депутат Госдумы Олег Матвейчев рассказал, какие возможности для этого имеются у Москвы.

В качестве примера он привел размещение ядерного оружия в Калининградской области, которое позволит создать серьезную угрозу для всех европейских столиц и доказать, что нынешняя система обороны, которой так гордится НАТО, не эффективна.

По словам Матвейчева, задачей России будет создание нескольких таких точек уязвимости на важных для США и Североатлантического альянса направлениях. Только так можно вынудить НАТО не просто продолжить переговоры, а пойти на уступки Москве и подписать соглашения по гарантиям.