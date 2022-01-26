Депутат МО Измайловское в Адмиралтейском районе Петербурга Петр Левин прокомментировал очередной случай с падением с крыш сосулек, из-за которого едва не пострадал ребенок.

Инцидент произошел 25 января на Малодетскосельском проспекте. Коммунальщики чистили от сосулек кровлю дома, не оградив территорию предупреждающей лентой и не выставив следящего за процессом человека, сообщает «Петербург Ньюс».

В результате сорвавшейся глыбой льда убило собаку, с которой гуляла 13-летняя девочка. Хозяйке питомца удалось отскочить в сторону. Ребенок впал в истерику, ее с телом собаки забрала с места происшествия мама. После этого коммунальщики быстро натянули ленты, отмечают свидетели.

Депутат МО Измайловское рассказал изданию, что предотвратить образование сосулек можно, если улучшить инфраструктуру жилья. Однако этим никто не хочет заниматься, посетовал Левин. Парламентарий напомнил, что этой зимой петербуржцы травмируются из-за последствий плохой уборки слишком часто.

«Среди моих знакомых от последствий некачественной уборки три человека себе сломали какие-то части тела, падая на льду в этом году. Подруга сломала руку, еще одна знакомая сломала два ребра, это как? Тоже их жалко. И собаку жалко, и то, что люди травмируются, тоже жалко», – сказал он.

В Петербурге с начала зимы уже зафиксировали десятки инцидентов с падением наледи с крыш. В декабре из-за падающих сосулек пострадали 10 человек. Одна петербурженка впала в кому, после чего правоохранительные органы завели уголовное дело по факту нанесения тяжкого вреда здоровью.