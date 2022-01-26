Полномасштабное вооруженное столкновение на Донбассе начнется либо в ближайшие несколько дней, либо уже в апреле, считает депутат Госдумы Александр Бородай. Он пояснил, что Киев уже собрал на линии разграничения 120 тысяч военнослужащих и чуть ли не каждый день устраивает бряцание оружием.

Украина не намерена отказываться от Донбасса, однако при этом она полностью игнорирует Минские соглашения, стягивая в регион технику и тяжелое вооружение. Это указывает на желание реализовать силовой сценарий, которые особо даже не маскируется.

Остался нерешенным только вопрос со сроками начала наступления. По мнению Бородая, вполне можно ожидать, что Киев пойдет в атаку в ближайшие 1-2 неделю. Впрочем, он может и перенести наступление на апрель, так как погода сейчас не способствует танковым атакам и активным боевым действиям.

Напомним, что ранее эксперт Семен Багдасаров заявил о возможном использовании Украиной на Донбассе получаемого от США и Великобритании оружия.