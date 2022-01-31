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Депутат Госдумы Александр Бородай, возглавляющий Союз добровольцев Донбасса, рассказал, что НАТО хоть и не планирует отправлять войска на Украину, но активно задействует в конфликте с ДНР и ЛНР наемников и военнослужащих подразделений, не входящих в штат Альянса.

«Мы понимаем, что даже самый последний украинский добробат (добровольческий батальон), будучи набранным на деньги какого-нибудь украинского олигарха [вроде] Коломойского, это в конечном счете и есть подразделение НАТО, только внештатное», пояснил Бородай в беседе с журналистами портала Ura.Ru.

Он отметил, что украинские наемники воюют исключительно за деньги и за те привилегии, которые дает участникам ООС действующее законодательство страны. Это отличает их от российских добровольцев, которые ставят перед собой цель защитить интересы русского народа. Также Бородай заявил, что вместе с представителями Союза отправится на Донбасс, если там будет отмечено серьезное обострение ситуации.

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