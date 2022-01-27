Российские МРК проекта 21631 «Буян-М» хоть и имеют на борту ракеты «Калибр», но никакой опасности для кораблей в Балтийском море не представляют, уверен эксперт польского издания Defence24 Максимиллиан Дура. Он пояснил, что эти корабли не оснащены системой ПВО, поэтому не смогут отразить нападение потенциального противника с воздуха.

Дура напомнил, что Польша купила ракеты Naval Strike Missile, поэтому теперь ей не нужно опасаться боевых кораблей, не защищенных эффективной ПВО. Российские МРК ей не страшны, так как они вышли в акваторию Балтийского моря без корабля, который обеспечивал бы их прикрытие с воздуха.

Также Дура добавил, что выход российских кораблей и создание групп в Балтийском море с учетом всего вышесказанного – это всего лишь пропаганда и попытка продемонстрировать силу. Однако у Польши и других стран региона есть чем защититься от МРК в случае вооруженного столкновения.