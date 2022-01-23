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Оснащение береговых ракетных комплексов России новыми ракетами «Уран» существенно расширяют возможности этого вида вооружения, сообщило польское издание Defence24. По словам авторов публикации, боезаряды представляют серьезную угрозу для натовских кораблей как в Черном море, так и в Тихом океане.

Эксперты рассказали, что раньше Россия использовала связку береговых ракетных комплексов «Бастион» и «Бал». Первые должны были атаковать вражеские корабли на расстоянии до 300, а вторые – до 150 километров. С появлениями новых боезарядов эта тактика получит значительные изменения.

Дальность поражения целей ракетами «Уран» новой модификации составляет уже 500 километров. Кроме того, благодаря обновлениям она получила возможность уклоняться от ударов комплексами противоракетной обороны потенциального противника. Еще одна новая особенность – возможность выпускать из комплексов «Бастион» и «Бал» разные типы боезарядов, обеспечивая гарантированное поражение вражеских кораблей.

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