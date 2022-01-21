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В случае российского вторжения на Украину британских дипломатов будут эвакуировать спецподразделения. В Специальной авиадесантной службе (SAS) уже идёт разработка соответствующих планов – уверяет издание Daily Express. 

Британские журналисты уверяют, что в случае начала военной операции российских войск, вывозить сотрудников посольства будет эскадрон Е. Его называют самым секретным подразделением армии Великобритании. Между тем в Минобороне страны изданию не опровергли и не подтвердили эту информацию, заявив, что не собираются давать комментарии по поводу действий секретных военных подразделений вооружённых сил.  

Ранее в СМИ появлялась информация, что эвакуировать своих дипломатов с помощью спецподразделений намерены власти Канады. Якобы они уже отправили в эту страну свои войска специального назначения.  

Российские власти неоднократно говорили о том, что никакого вторжения на территорию Украины не планируется. А нагнетание обстановки, по мнению Москвы, необходимо западным странам, чтобы оправдать продвижение НАТО на восток.   

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