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Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в дипломатическом ведомстве сообщило, что Офис президента Украины высказывает недоверие слухам о возможном «нападении России». Мало того, в ОП подобную информацию считают частью общего плана американского и российского лидеров Джо Байдена и Владимира Путина, передает РИА Новости.

По мнению политиков ОП, цель США – это вынудить Киев выполнять Минские договоренности. Кроме того, Вашингтон может требовать от Украины каких-то действий, о которых он заранее договорился с Москвой. Именно поэтому Соединенные Штаты второй месяц запугивают страну «российской угрозой».

Президент Украины Зеленский не намерен выполнять требования Соединенных Штатов, однако его самостоятельность может сильно ударить по экономике страны. Инвесторы из-за угрозы гипотетической войны уже начали выводить средства из Украины, что негативно сказывается на курсе доллара и евро, а также на финансовом положении Киева.

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