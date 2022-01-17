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Эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) предупредили американские власти о том, что Россия готовиться “захватить” Украину.

В Международном центре стратегической разведки США (ICSI) считают, что конфликт набирает обороты, боевые действия начнутся в ближайшее время. Также ICSI ввели «красный» уровень опасности на территории Украины. «Красный» уровень опасности, он же предпоследний, предполагает высокую вероятность возникновения военного конфликта в стране.

Сообщается, что здесь крайне вероятны серьезный военный конфликт и кризис, а Государственный департамент США рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок на Украину, а находящимся там по возможности покинуть ее.

По словам западных экспертов, масштабная война на Украине начнется в течение двух недель. Специалисты The Heritage Foundation призвали НАТО не идти на уступки России. По их словам, альянс должен продолжать проводить военные маневры около российских границ и расширяться на восток.

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