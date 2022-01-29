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На 3 февраля Пентагон запланировал встречу с крупными военными корпорациями США, чтобы «подтолкнуть гиперзвуковую индустрию» и ускорить таким образом застывший на месте процесс разработки новейшего оружия.

На встречу, на которой будет присутствовать и глава Пентагона Ллойд Остин, приглашены руководители таких известных компаний как BAE Systems и Lockheed Martin, L3Harris и Boeing, Aerojet Rocketdyne, Northrop Grumman и прочих. Одной из тем обсуждения будут возможные поощрения военно-промышленного комплекса за успехи в разработке гиперзвуковых вооружений.

Напомним, что Соединенные Штаты существенно отстали от России и Китая в данной сфере. Несколько испытаний гиперзвуковых ракет завершились провалом, в то время как РФ уже поставила на вооружение боезаряды «Кинжал» и «Авангард», а также планирует в 2022 году начать передачу военно-морскому флоту ракет «Циркон». Китай в настоящий момент проводит испытания.

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