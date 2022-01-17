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73 эксперта из Германии написали правительству открытое письмо и потребовали изменить политику страны по отношению к РФ. Однако их требования не понравились читателям издания Die Zeit.

Пользователи Сети уверены, что единственной виновницей напряженности в отношениях между Европой и Россией является Украина.

«Напыщенность или фактическая полная некомпетентность позволяют этим так называемым “экспертам” приходить к совершенно неверным оценкам ситуации?» – задал резонный вопрос Einfacher Bürger.

Другой читатель рассказал, что Канада давно разместила часть своих войск у американских границ. Но почему-то Соединенные Штаты не пишут, что соседнее государство скоро на них нападет и не рисуют планов вторжения. Вместо этого они лезут в дела России и выражают солидарность с Украиной, находящийся в тысячах километрах от них.

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