Читатели издания Daily Express заявили, что проведение учений в России является нормальным.

Как отмечается, ранее издание опубликовало статью, в которой сообщалось об учениях в России. Начались учения сразу в четырёх регионах накануне. В статье отнеслись к этому с большим неодобрением.

Однако читатели издания заявили, что это лицемерие. Как было отмечено, когда учения проводит НАТО, причём на территории страны, которая в Альянс не входит, всем кажется это нормальным. Россия же при этом почему-то не должна организовывать учения на собственной территории.

Ещё один читатель заявил о том, что в данной ситуации поддерживает Россию. Он указал, что Альянс подобрался к границам России и неудивительно, что это тревожит Путина. Некоторые читатели напомнили о соглашении, согласно которому НАТО пообещало не расширяться в сторону России. Это соглашение неоднократно нарушалось.

Недавно мы сообщали, что в скором времени силы НАТО будут усилены за счёт помощи от Дании. Как было заявлено, Дания передаст НАТО один фрегат и четыре истребителя.