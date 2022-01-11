Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дания собирается усилить силы НАТО в прибалтийском регионе. Об этом сообщает издание ТАСС.

Так, Дания намеревается отправить в состав НАТО фрегат Peter Willemoes, а также четыре истребителя F-16. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Как было заявлено, решение отправить корабль и самолёты было принято ради сохранения суверенитета стран Балтии.

Корабль будет включён в силы НАТО уже в скором времени. Что касается истребителей, то они присоединятся лишь в конце месяца. Экипаж фрегата составляет 160 человек, ещё 70 человек составляет персонал авиации.

Данные силы будут задействованы в миссиях, которыми будет руководить Альянс. Но, как уточняется, действовать они будут в только Балтике. В Минобороны Дании отметили, что необходимо послать Москве «четкий сигнал».

Ранее авторы издания The National Interest заявили, что НАТО получит преимущество благодаря истребителям F-35. Эти самолёты смогут нейтрализовать российские войска.

Вам может понравиться

Баранец: Япония использует американские военные базы, чтобы отобрать у России Курилы

Министры обороны Японии и США на недавней встрече договорились о совместном противодействии Китаю и России. На территории Страны восходящего Солнца совсем скоро могут появиться американские базы. С помощью Соединенных Штатов

Американские ядерные бомбардировщики на фоне переговоров РФ и НАТО устроили очередную провокацию

Военные самолёты США провели провокацию у российских границ. Об этом сообщает портал avia.pro. Как указывается, США намереваются осуществить саботаж переговоров между Россией и НАТО. Эти переговоры будут проведены уже в
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

The National Interest: Новые танки России и Китая помогут разгромить США в случае войны

Соединенные Штаты все еще надеются на свои танки М1 «Абрамс», которые уже сейчас морально устарели и уступают китайским и российским разработкам, пишет американское издание The National Interest. Авторы публикации уверены,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 января – пасмурно, до -18 °C | город Мытищи: погода, 11 января – пасмурно, до -11 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Королев: погода, 11 января – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 11 января – пасмурно, до -10 °C | Армавир: погода, 11 января – пасмурно, до 10 °C |