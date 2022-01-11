Дания собирается усилить силы НАТО в прибалтийском регионе. Об этом сообщает издание ТАСС.

Так, Дания намеревается отправить в состав НАТО фрегат Peter Willemoes, а также четыре истребителя F-16. Об этом заявили в Министерстве обороны страны. Как было заявлено, решение отправить корабль и самолёты было принято ради сохранения суверенитета стран Балтии.

Корабль будет включён в силы НАТО уже в скором времени. Что касается истребителей, то они присоединятся лишь в конце месяца. Экипаж фрегата составляет 160 человек, ещё 70 человек составляет персонал авиации.

Данные силы будут задействованы в миссиях, которыми будет руководить Альянс. Но, как уточняется, действовать они будут в только Балтике. В Минобороны Дании отметили, что необходимо послать Москве «четкий сигнал».

Ранее авторы издания The National Interest заявили, что НАТО получит преимущество благодаря истребителям F-35. Эти самолёты смогут нейтрализовать российские войска.