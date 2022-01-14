Председатель парламента Петербурга Александр Бельский и вице-губернатор Олег Эргашев посетили социальный детский приют «Транзит», сообщает пресс-служба губернатора Александра Беглова. Каждый год в «Транзит» поступают и проходят реабилитацию порядка 300 детей в возрасте от 3 до 18 лет, отмечается в сообщении.

Однако ситуация в приютах далека от идиллии, которую перед камерами и журналистами рисуют чиновники Смольного и распространяют лояльные команде Беглова СМИ, при этом умалчивая о негативе. Недавно ряд изданий поднимали тему насилия в детских домах города на Неве. Проблема приобрела уже системный характер, однако Беглов за время нахождения в губернаторском кресле ничего не предпринял для того, чтобы пресечь преступления против детей.

В 2020 году горожан потрясло расследование по делу фотографа Александра Брыкова. Его признали виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей-сирот из Центра содействия семейному воспитанию № 8. В деле, помимо Брыкова, фигурировали экс-замдиректора детдома № 10 Михаил Блин и директор школы № 565 Кировского района Станислав Виноградов.

Также общественности известно, что один из воспитателей Центра содействия семейному воспитанию № 9 в Колпинском районе Санкт-Петербурга несколько месяцев оскорблял и избивал 14-летнего воспитанника. Дело получило широкую огласку. Можно предполагать, что немало подобных историй остались скрыты по причине запугивания детей. Истязателям удается избежать ответственности.

Администрация Беглова пренебрегает вопросами социального сектора – на это в последнее время неоднократно указывает пресса.

Так, в декабре прошлого года журналисты рассказали о супругах, которым чиновники Выборгского района выдвинули обвинение в «корысти» по причине рождения второго ребенка. Они сочли, что решение о пополнении семьи было обусловлено расчетом на улучшение жилищных условий, отказав в постановке на учет как нуждающихся в жилье. Ситуация получила благоприятный исход только в силу широкого общественного резонанса и вмешательства экс-омбудсмена Александра Шишлова.