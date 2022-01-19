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Бывший вице-премьер Польши Вальдемар Павляк раскритиковал строительство газопровода, через который будет проводиться топливо из Норвегии.

Бывший вице-премьер заявил, что в  газопроводе «Балтийская труба» нет никакой необходимости, а правительству же нужно сосредоточиться на переговорах с Газпромом.

Павляк убежден, что Польша смогла бы договориться с Россией о покупке газа по более низким ценам, если бы не обратилась в Стокгольмский арбитраж с претензией к формуле ценообразования.

Польские эксперты заявили, что Польша должна максимально снизить зависимость от российского газа, а также обвинили бывшего вице-премьера в подыгрывании Газпрому.

Павляк подытожил, что «Балтийская труба» станет «очень дорогим памятником польскому правительству».

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