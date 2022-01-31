Бывший депутат Верховной рады Украины Егор Соболев вошел в состав подразделения территориальной обороны в Киеве и был разочарован получением деревянного автомата вместо настоящего.

Одновременно с этим он отметил, что такого «оружия» вполне достаточно для отработки мероприятий по устройству блок-постов, а также для тренировок тактики засад или контрзасад. Все необходимые движения и действия с автоматом можно изучить и отточить до совершенства с деревянной имитацией.

Настоящее оружие бойцам территориальной обороны тоже выдают, но только для стрельб. Получают его те, кто уже научился правильно обращаться с деревянными автоматами.

Напомним, что ранее ВРУ разрешила представителям СТО использовать собственные охотничьи ружья и карабины. Кроме того, подразделения территориальной обороны будут обучаться использованию переносных зенитно-ракетных комплексов.