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Бывший депутат Верховной рады Украины Егор Соболев вошел в состав подразделения территориальной обороны в Киеве и был разочарован получением деревянного автомата вместо настоящего.

Одновременно с этим он отметил, что такого «оружия» вполне достаточно для отработки мероприятий по устройству блок-постов, а также для тренировок тактики засад или контрзасад. Все необходимые движения и действия с автоматом можно изучить и отточить до совершенства с деревянной имитацией.

Настоящее оружие бойцам территориальной обороны тоже выдают, но только для стрельб. Получают его те, кто уже научился правильно обращаться с деревянными автоматами.

Напомним, что ранее ВРУ разрешила представителям СТО использовать собственные охотничьи ружья и карабины. Кроме того, подразделения территориальной обороны будут обучаться использованию переносных зенитно-ракетных комплексов.

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