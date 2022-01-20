Прибалтика и Польша находятся «на передовой» войны между Западом и Россией, до которой остается все меньше времени, заявил польский экс-посол на Украине Ян Пьекло. Он пояснил, что нынешние действия РФ – это проверка взаимодействия между собой стран НАТО и их единства.

«И то, что было на белорусско-польской границе – лишь вступление к тому, что сегодня готовится», – отметил дипломат, имея в виду недавний мигрантский кризис.

Он также заявил, что Россия ждет снегопадов и морозов, чтобы «в ближайшие дни напасть на Украину». По снегу танки смогут быстро передвигаться, что якобы даст Москве преимущество.

Практически такой же по уровню адекватности комментарий дал и бывший польский спецназовец Роман Полько. Он напомнил, что РФ перебрасывает войска в Беларусь, прикрываясь учениями «Союзная решимость-2022». Однако именно это направление сейчас должно вызывать беспокойство не только у Польши, но и у Киева.