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Известный певец, лидер группы «Ю-Питер» Вячеслав Бутусов раскритиковал петербургских коммунальщиков за неубранный мусор в разных районах Северной столицы.

После запуска «мусорной реформы» 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге начался коллапс с уборкой отходов. Плохо организованная работа перевозчиков привела к тому, что дворы города оказались завалены мусором. Петербургская Госжилинспекция уже привлекла к административной ответственности «Невского экологического оператора» (НЭО). Граждане массово жалуются на управляющие компании и самого оператора. Активность коммунальщиков оставляет желать лучшего, считает Бутусов.

«Я не знаю, почему там так все запущено. В чем их проблема, нет людей? Что случилось? Людям посоветую быть более опрятными, выбрасывать мусор не мимо ящиков, а в урны. Я просто не очень понимаю масштаб бедствия, давно не был в Петербурге», — заявил певец.

Артист подытожил, что властям Петербурга следовало бы проявить жесткость в вопросе взаимодействия с коммунальными службами, выяснить причину плохой уборки мусора, а также наказывать и увольнять всех ответственных за проявленную халатность. Жители Северной столицы в свою очередь считают, что команда губернатора Александра Беглова не подготовилась к «мусорной реформе» должным образом, что привело к печальным видам «утопающего» в отходах города.

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